Cayetano ridiculiza al podemita 'asalta fincas': "La diferencia entre Cañamero y yo es que yo ayudo a la gente y él vive de eso"

El colaborador de 'Espejo Público' Cayetano Martínez de Irujo y el 'asalta fincas' podemita Diego Cañamero se entrevistaron este 4 de junio de 2017 en el programa de Antena3 en un formato de debate grabado de lo más novedoso y que enfrentaba a dos polos opuestos en el eterno conflicto de los jornaleros andaluces. Griso alucina con el diputado Cañamero por su macabra e irracional defensa del violento y encarcelado Bódalo.

Bajo el título 'dos hombres y una tierra', el representante de los jornaleros y diputado en el Congreso y el aristócrata terrateniente colaborador del programa charlaron amistosamente, hasta que Cayetano encontró un par de puntos débiles de su oponente Cañamero y así se lo hizo saber a Susanna Griso:

La diferencia entre Cañamero y yo es que yo ayudo a la gente y me cuesta dinero y él vive de eso. Pero dentro de eso ha mejorado bastante su discurso, porque ya no es ‘la tierra para que el que la trabaja' ni eslóganes anticonstitucionales en contra de las leyes y que no te devuelven al libertinaje...