'Chani' quiere al rapero Hásel a la sombra ya: "Este niñito miserable y delincuente filoterrorista tiene que estar entre rejas"

Pablo Hásel es ese rapero más conocido por sus bravuconadas estúpidas de extrema izquierda en las redes sociales que por su aportación a la música, condenado a dos años de cárcel por enaltecer el terrorismo en sus sermones publicados en Youtube, que ha vuelto a meter la pata hasta el fondo.

El mismo día que se cumplían 20 años de la liberación de Ortega Lara, ponía un mensaje en Twitter que ha conseguido levantar a voces autorizadas del mundo mediático contra él. No esperen, eso sí, las críticas de sus amigos de Podemos:

El último en sumarse al apaleo, a la espera de que la Justicia actúe contra el insolente Hásel, ha sido el periodista Antonio Pérez Henares 'Chani' en ‘El Cascabel' de 13TV este 3 de julio de 2017:

No entiendo por qué este señor no está ya detenido y puesto a disposición judicial. Es una burla, un insulto y una incitación al odio. Este señor es un delincuente filoterrorista, condenado a dos años de cárcel de la que no ha cumplido un solo día, y lo hace por eso, por su sensación de impunidad. Ese señor estuvo en un mitin fiesta de Podemos abrazado a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón.

Ortega Lara estuvo más de 500 día tratado como un perro, y a ese hombre le llaman encima carcelero y torturador. Yo haría aquí una pregunta: ¿quién de estos líderes de Podemos estuvo en la manifestación en la que estuvo toda España pidiendo la liberación de Miguel Ángel Blanco? ¡Es que hay que preguntarlo ya! Y si Pablo Iglesias no estuvo, está inhabilitado para absolutamente todo...

Porque esto es contra la vida, y este Hásel no puede estar en la sociedad, tiene que estar entre rejas, porque es lo que más daño le hace a esta sociedad. Que no venga un niñito miserable y delincuente condenado a decir estas cosas... Porque si no somos una sociedad enferma, sin ética, indefensos delante de tiparracos como este.