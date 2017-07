Ferreras deja en evidencia las urnas ilegales de Junqueras y el independentista se revuelve acusándole de... ¡seguir las consignas del PP!

Con el desafío del referéndum separatista catalán en el horizonte del 1 de octubre de 2017, Antonio García Ferreras entrevistó este 4 de julio de 2017 en ‘Al Rojo Vivo' de laSexta a Orio Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat y por tanto el segundo máximo responsable de las urnas ilegales que pretenden poner para que voten los independentistas.

Lo que quizás no contaba Junqueras era con encontrarse con un Ferreras tan empeñado en llevarle la contraria tirando de la legalidad de la Constitución Española, que sitúa la colocación de urnas si se lleva a cabo como un acto fuera de la ley, de la misma manera que ocurrió el 9-N.

La tozudez de Junqueras y el imaginario paralelo en el que viven los independentistas hizo que saltara la chispa entre entrevistador y entrevistado:

Ferreras: Yo no pongo en duda que la mayoría de los catalanes quieren ir a votar, pero quieren ir a votar con garantías, y de momento no tienen ni urnas. Y usted sabe que la ley va a ser suspendida.

Junqueras: Yo aprecio mucho que usted me haga la pregunta y que la responda. Mi respuesta es que se hace con todas las garantías y nuestra voluntad es hacerlo como se hace otro proceso. Lo único que lo puede hacer diferente es un gobierno español que intenta impedirlo.

Ferreras: Pero ese es otro debate, estamos hablando del debate de la legalidad... Usted dice que la única legalidad es la del Parlamento de Cataluña, pero usted sabe que las reglas del juego que nos dimos hace 40 años eran distintas.

Junqueras: Solo hay una legalidad posible, es evidente, la que se deriva del principio democrático, del espíritu general del derecho, del derecho internacional que regula los derechos fundamentales y el primero de todos ellos es el derecho de autodeterminación.

Ferreras: Usted sabe que las reglas del juego de este país desde hace 40 años no permiten la autodeterminación...

Junqueras: ¡Se equivoca! Sí permite un referéndum...

Ferreras: No, no, un referéndum convocado de manera unilateral...

Junqueras: Si usted me deja yo se lo explico, si no, no podré explicárselo. [...] No hay ningún apartado que prohiba los referéndums. No solo se puede hacer, sino que es nuestro deber hacerlo.

Ferreras: Yo, hablando de Naciones Unidas, recuerdo a Ban Ki-moon en 2015 diciendo que Cataluña no puede acogerse a ese derecho. [...] Este es un referéndum considerado como inconstitucional...

Junqueras: No, no, no... Yo le entiendo eh, ¡que este es el marco constitucional que el PP quiere fijar!

Ferreras: A mí el PP no me marca ni un marco de fotografías...