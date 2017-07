¿Por qué está tan delgada Amaia Salamanca?

Algunos de los espectadores que este lunes vieron la visita de Amaia Salamanca y Ricardo Gómez a El hormiguero criticaron duramente la delgadez de la actriz tachándola de anoréxica.

Nueva polémica en El hormiguero de Pablo Motos. Según recoge Ecoteuve, Amaia Salamanca reapareció en la tele junto a su compañero Ricardo Gómez para promocionar La Orestíada, una obra de teatro clásico que se representará en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.--Twitter se ensaña con la extrema delgadez de Amaia Salamanca: "Sin tetas ni paraíso"--.

#TeatroEH Un cocidito madrileño para Amaia please!!!!! Qué le ha pasado a esta mujer!!!! Oh my god!!!!!