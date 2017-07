Terelu Campos cuenta el terrible suicidio de su padre

Era el comienzo de los años 80 cuando Terelu, con la mayoría de edad recién estrenada, sufrió uno de los episodios que han marcado su vida y que ha incluido en su autobiografía, Frente al espejo (Ediciones B), que presentará el miércoles 12. Su padre era el director de Radio Nacional de España en Marbella y su madre ya era una conocida periodista. La tragedia fue muy comentada. Reconoce que sus padres se había querido al principio de su matrimonio pero que ya no se llevaban bien cuando ocurrió, pero repite que su madre no tuvo ninguna culpa, aunque su padre la dejó "a los pies de los caballos". El desamor ya se había instalado en sus vidas. Terelu Siempre ha preferido recordar la imagen cuando estaba vivo.

ha dicho la coautora y protagonista de la obra, segun recoge Informalia, que describe la biografía como un viaje hacia su interior.

dice Terelu.

Me ha servido para, con el capítulo de mi padre, para descubrir cosas que no había sido capaz de verbalizar. Le hago una reflexión a él,

reconoce.--Terelu Campos cuenta el suicidio de su padre: "...Y entonces se pegó un tiro"--.

Dentro de esas memorias que ha escrito al alimón con su amigo Kike Calleja ("porque fue él quien me lo propuso"), hay un capítulo titulado

Cuenta la hija de María Teresa Campos que su hermana y ella habían quedado con él antes de que ocurriera lo que ocurrió.

No había ningún sobresalto en nuestras vidas. Mi hermana y yo estábamos en Málaga,

relata Terelu, para explicar a continuación que pidió a su hermana pequeña que llamara a su padre para decirle que se iban con él a Marbella.

No, esperaros, que no me viene bien. Estoy bastante liado,