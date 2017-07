Arévalo no entiende por qué un mariquita se ofende por ser protagonista de un chiste

Arévalo, humorista y gran amigo de Bertín Osborne, se convirtió este martes en el invitado sorpresa de Dani&Flo. Martínez no desaprovechó la oportunidad de preguntarle al invitado en qué momento se dio cuenta de que los chistes sobre gangosos, tartamudos u homosexuales eran inoportunos y para mucha gente no tenían ninguna gracia, según recoge Ecoteuve. --Arévalo: "No entiendo por qué un mariquita se ofende por ser protagonista de un chiste"--.

Toda la vida, desde que tengo uso de razón, se ha contado un chiste en cualquier espectáculo y ha sido un arma de mucho valor para cualquier cómico para irse del escenario con un aplauso,

comenzó diciendo.

Se usaba el del mariquita, uno gracioso... siempre. Y hay una parte de la sociedad que parece que está en contra de todo esto,

defendió el humorista que aseguraba que eso era