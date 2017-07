Loles León confiesa sus más oscuros secretos sexuales a Risto Mejide y se queda tan ancha

La actriz Loles León 'rajó' de lo lindo este lunes 3 de julio de 2017 en el programa 'All you need is love... o no', donde aparte de aclarar lo del "tócame la raja" a Mariano Rajoy, desveló sin tapujos sus costumbres sexuales dejando a más de uno con la boca abierta.

La descarada invitada de Risto Mejide en Telecinco, no tuvo así reparo alguno en afirmar que sigue teniendo sueños húmedos cada noche: "Me estoy haciendo un tratamiento de potencia... Yo quiero ser un poquito como antes: fuerte, potente y vigorosa". La intérprete afirmó que este procedimiento "consiste en tener unas cositas de látex en la mesilla... Es fuerte y manual y no necesito a nadie".

Sobre su primera vez la Chica Almodóvar ha afirmado que "fue muy traumático, ya que no es como te lo esperas". Una de las preguntas más controvertidas del test llegó cuando el presentador le planteó si volvería a trabajar con José Luis Moreno: "Nunca digas nunca", aseguró Loles, que sentenció: "Si me necesita y yo le necesito... sí".