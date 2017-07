Otra más de los jetas de 'Yoko Ono' y 'Echeminga': "La oposición en Venezuela quema a personas vivas"

No es sorpresa que Podemos no condene de manera enérgica las matanzas del régimen de Nicolás Maduro. Ya se sabe que no debes morder la mano de aquel que te da de comer.

Pero en el partido de Pablo Iglesias no sólo se limitan a 'esconder' las tropelías del chavismo, sino que enseguida son capaces los cargos relevantes de darle la vuelta a los como un calcetín a los hechos y poner el dedo acusador de la situación de Venezuela sobre los opositores.

Este 6 de julio de 2017, ración doble de ignominia 'morada'. En laSexta, Irene Moreno, la 'Yoko Ono' o 'Yoko Novia' y en Cuatro, Pablo Echenique, el de la 'minga Dominga'.

Por supuesto, ninguno de los dos cargó contra el inquilino del Palacio de Miraflores y si que buscaron a otros culpables, bien los propios opositores o, ya llegado el caso, responsabilizar de las matanzas al Partido Popular. De frenopático.

Montero, en 'Al Rojo Vivo' (laSexta), se marcaba esta 'sesuda' reflexión:

Condenamos toda la violencia y sin ningún tipo de paliativos. Estamos viendo como la situación de tensión y de violencia se está incrementando. Es que la oposición está quemando a personas vivas, las está apuñalando y se ha asesinado un juez por dictar una sentencia. Es una escalada de violencia que se te corre un escalofrío por el cuerpo.

Mientras, Pablo Echenique, en 'Las Mañanas de Cuatro', aseguraba que: