Esther Palomera saca las costuras anticlericales de un Manuel Rico que queda retratado con sus infundadas críticas a Caritas

La CUP ha conseguido protagonismo mediático gracias a su pintoresca propuesta de que la catedral de Barcelona sea expropiada forzosamente para convertirla en un economato municipal--La CUP pide "expropiar y socializar" la catedral de Barcelona--.

La nueva mamarrachada de los cuperos ha sido llevada a los platós de TV para ser objeto de análisis por parte de los tertulianos--Carlos Herrera despedaza a 'Cocomocho' y las CUP: "Estos sinvergüenzas, estos locos y estos golfos van a dejar Cataluña hecha un erial"--.

En 'El programa del verano' el asunto ha servido para que a Manuel Rico, de infoLibre, se le vean las costuras anticlericales mzclando churras con merinas y hablando sin venir mucho a cuento de los privilegios de la Iglesia y de Caritas. Esther Palomera y Jorge Bustos le han puesto en el sitio.

[...]

Esther Palomera: ¿Qué tiene que ver el papel intachable que tiene Caritas en la asistencia social con los privilegios que tiene la Iglesia Católica?

Jorge Bustos: ¿Cómo se financia Caritas?

Manuel Rico: ¿Que...?

Esther Palomera: ¿Cómo se financia Caritas? ¿Qué cómo se financia?

Manuel Rico: ...

Joaquín Prat: Son donativos

Esther Palomera: ¿Y qué tiene que ver eso con los privilegios fiscales de la Iglesia?



Jorge Bustos: A la hora de revisar la situación de la Iglesia que se tenga en cuenta también la labor social y la forma de financiarla porque todos aplaudimos cuando Caritas hace labor fiscal y luego le queremos estrangular la financiación.

Manuel Rico: Los privilegios no es la X del IRPF. Para mí el privilegio es que la Iglesia sea propietaria de un párking en un sitio y no pague IBI por ese párking. Yo creo que para ti también será un privilegio. ¿Es un privilegio para ti o no?

Jorge Bustos: Sí, y para los sindicatos, los partidos, las ONG´s pero se pone el foco en la Iglesia porque la cosa anticlerical siempre ha tenido su público.