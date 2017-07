Los malos tragos que ha pasado Terelu con su hija Alejandra

Terelu Campos es una mujer nueva. Es innegable que la primogénita de María Teresa Campos está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales. La calma ha llegado a su vida tras una temporada en la que ha tenido que luchar contra la adversidad y donde ha hecho uso de su fuerza interior para mantener esa entereza que tanto le caracteriza.

Terelu está curada. A nivel personal, se encuentra totalmente recuperada de la durísima enfermedad que le alejó de la televisión durante un tiempo. Tanto es así que ella misma ha querido dar a conocer la feliz noticia sobre el final de su tratamiento contra el cáncer por redes sociales, según recoge Lecturas.--Terelu y los malos tragos que ha pasado con su hija Alejandra--.:

Una feliz noticia que se enturbia por todas aquellas personas, como Beatriz, que conoció durante esta batalla:

Lloro por los que no están.

Recordando aquel pasado, Terelu admite que el momento más complicado fue decirle a su hija Alejandra de 11 años que estaba enferma.

Puso cara de pavor cuando le dije que se me iba a caer el pelo y ella me pedía que el pelo no. Esa imagen de mi hija la tengo clavada.