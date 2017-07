El escritor Antonio Muñoz Molina ajusta cuentas con Juan Carlos Girauta exponiendo el currículum de su mujer Elvira Lindo

Antonio Muñoz Molina se ha sumado a la discusión y ha completado el 'trío' de la polémica en el que ya estaban su mujer, la también escritora Elvira Lindo, y el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta.

Muñoz Molina ha roto su silencio para ajustar cuentas con Girauta después de su polémico tuit, que algunos tildaron de machista después de encajar mal un artículo de Lindo en El País donde le ponía de vuelta y media--Juan Carlos Girauta y Élvira Lindo entran en combustión y se lían a gorrazos--.

La respuesta de Girauta a las críticas de la autora de 'Manolito Gafotas' fue preguntarle a Lindo que ya que ella que tenía un académico a mano -en referencia a Muñoz Molina- acudiese a él para preguntarle por la polisemia.

Muñoz Molina ha escrito un texto titulado 'No se termina nunca' donde pone énfasis en la trayectoria de su mujer. Y de paso pone al representante del partido de Albert Rivera de vuelta y media:

Carga contra Girauta así:

La mecha que prendió el conflicto fue un artículo de Elvira Lindo que entró de lleno en la polémica de la gestación subrogada con un artículo en El País donde criticaba 'la política de tuits' de los tiempos actuales, tan de moda entre la nueva e incluso la vieja política:

Los políticos se han aficionado a anunciar rupturas, simpatías o acuerdos en un tuit. Mala política y mala literatura. Nos mereceríamos algo más.

Por la mañana, Albert Rivera aparecía entrevistado por Pepa Bueno exponiendo en tono voluntariamente razonable el proyecto de ley de maternidad subrogada, y horas más tarde, su compañero de partido, Juan Carlos Girauta, se arrancaba con el siguiente tuit: "O sea que tu cuerpo es tuyo para abortar pero no para gestar desinteresadamente el hijo de otros. Ya".

Di que sí, a la pata la llana. ¿Qué debemos pensar ante semejante grosería, que en realidad Girauta se expresa a la manera en que su jefe no se atreve? Dada la que se montó, ingenua de mí pensé que Girauta se iba a disculpar, animado tal vez por su jefe, pero no, se envalentonó más, y a respuesta de una mujer que le precisaba, "en cualquier caso su cuerpo no puede ni abortar ni gestar", el airado diputado concluyó: "No señora, el mío legisla".

¡Oh, legisla! Se traslucen muchas cosas de estas breves pero significativas declaraciones del político tuitero, tantas como para pensar que alguien que habla con esa falta de respeto y contención de la intimidad de las mujeres no es la persona más adecuada para defender una ley que, sobre todo, por encima de todo afecta a esa mitad de la población a la que se dirige con tan incontenible superioridad moral.