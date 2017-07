El 'recadito' con bala de Jorge Javier Vázquez a Paz Padilla y Carlota Corredera

Jorge Javier Vázquez se va de vacaciones, pero sólo a medias. El llamado 'Rey Midas' del espacio catódico ya ha dejado de un lado la presentación de 'Sálvame' (Telecinco) hasta después del verano, pero volverá.

De hecho, Vázquez seguirá en la televisión de Fuencarral porque tiene que estar en la recta final de 'Supervivientes', presentando el 'Sábado Deluxe' y grabando la nueva temporada de 'Got Talent'.

Por si alguien se había hecho ilusiones de poder quitarle el trono al jefe más allá de unas simples semanas, que se vaya quitando la idea. Aunque no las nombra, el recado de fin de temporada para Vázquez tenía dos destinatarias clarísimas, Paz Padilla y Carlota Corredera:

Me voy, pero no de vacaciones, es que vamos a grabar Got Talent a partir de este viernes. No es que huya de Sálvame Diario, jamás huiría porque no puedo estar sin vosotros. Volver a Sálvame Diario, después de tomarme unos meses de descanso, ha sido lo mejor que he hecho en mi vida profesional.