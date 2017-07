Anais deja 'Myh' después de que Yera la nombrase favorita

Anais se marchó a Tailandia para desconectar y pensar en su paso por 'Mujeres, hombres y viceversa' y este viernes ha regresado al programa con las ideas muy claras. Yera la ha echado mucho de menos, hasta el punto de nombrarla favorita poco antes de su regreso.



Parece que a Anais no le ha importado que Yera la acabase de nombrar favorita, según recoge la web de Telecinco, ya que solo ha regresado al programa para despedirse en persona y comunicarle que no va a volver más. "Lo he pensado en Tailandia, he visto programas y he decidido he decidido abandonar", le ha comunicado.--Anais abandona 'Myh' después de que Yera la nombrase favorita--.



Anais, a Yera: "Espero que salgas solo de aquí"

Aunque Yera ha tratado de convencer a Anais para que no abandonase, la pretendienta ha llegado de Tailandia con las ideas muy claras: No quiere seguir luchando por él en el programa, ya que sus sentimientos se lo impiden. Anais asegura que le gusta mucho Yera, por eso le habría gustado conocerle fuera de 'Mujeres, hombres y viceversa': "Si no te vas con ninguna, que eso espero por lo que tienes aquí, me encantaría conocerte".