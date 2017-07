Carlos Cuesta le mete un baño histórico al 'cachorrito' de Ignacio Escolar por defender la ikurriña en San Fermín

Tercer año de polémica en el arranque de las fiestas de San Fermín. Desde 2015, con Joseba Asirón (Bildu) como alcalde de Pamplona, el consistorio izó en el balcón la ikurriña, contraviniendo la legalidad vigente y pasándose por el forro de sus caprichos los mandatos judiciales.

La noche del 6 de julio de 2017, en 'El Cascabel' (13TV) se debatió esta cuestión y sólo una voz discrepante, la del periodista de eldiario.es, Aitor Riveiro, que defendió el izado de la enseña de Euskadi y discutiendo con un Carlos Cuesta que recordaba en su exposición que:

Ya había una advertencia judicial de que no se podía hacer. Esto es tan ridículo como si en la Comunidad de Madrid se reclamase que se pusiera la bandera de la comunidad de al lado. Pero, exactamente, ¿usted a quién representa? Claro, aquí la historia está en que el alcalde es de Bildu. Aquí la pregunta ya tiene una respuesta implícita. ¿A quién está representando él? Él realmente no está representando a los pamplonicas. Él se siente mucho más atraído por otro tipo de tesis.

Y añadía:

El caso de Navarra y de Pamplona empieza a ser dramático. Tanto en el Ayuntamiento, donde está Bildu con Joseba Asirón como en la Comunidad, donde está Uxue Barcos, que está apoyada por Bildu y por Podemos. El PSOE se puso de canto porque el PP y UPN le hicieron la oferta de que le regalaban los votos para que no gobernasen los nacionalistas y los independentistas y la respuesta del partido de Pedro Sánchez fue decir que no. Es una cosa dantesca lo que está ocurriendo. Y resulta que te sacan una bandera que no representa a aquellos que les pagan los impuestos, los sueldos, su capacidad de administración. No, cogen la bandera de una comunidad vecina.