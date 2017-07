Descomunal rebote de Javier Ruiz con los tertulianos por poner en un aprieto a su intocable podemita 'Kichi'

Movida de las buenas en 'Las Mañanas Cuatro' de este 7 de julio de 2017, porque a la periodista Ketty Garat (EsRadio) se le ocurrió incomodar con sus preguntas al alcalde de Cádiz, 'Kichi', que no le quiere dar una calle a Miguel Ángel Blanco porque ese es el trato de los podemitas a las víctimas del terrorismo etarra.

De modo que se montó un buen pollo y el que más se enfadó porque le tocaron a uno de los suyos fue Javier Ruiz, el presentador y moderador. Así que cayó una buena bronca del periodista a la bancada que representa posiciones más conservadoras, tanto Jaime González (ABC) como la propia Ketty Garat, que se revolvió ante lo que Ruiz estaba diciendo:

Javier Ruiz: Señores, esto no pretendía ser esto, y vuelvo a deciros lo de siempre: no hay emboscadas a ninguno de los invitados, ¡a ninguno! ¡De ninguno de los colores! ¡Esto no se lo hacéis a los del PP!

Ketty: Oye perdón, yo intento preguntar en todo momento a cualquier entrevista que se plantea, sobre todo si hay otro compañero que pregunta antes. ¡Vamos hombre!