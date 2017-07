Paula Vázquez una "flaca encantada" en bikini

La presentadora ha presumido de figura en las redes sociales, donde ha compartido unas imágenes en bikini disfrutando de las playas de su tierra, Galicia, donde está pasando unos días en familia.

Según publica Informalia, al contrario que muchas otras caras conocidas, Paula Vázquez no tiene que enfrentarse a los temidos kilos de más o someterse a la estricta Operación Bikini sino todo lo contrario: siempre la han acusado de ser excesivamente delgada e incluso de estar enferma. A sus 42 años, ya no le importa nada: "No estoy flaca, soy flaca", ha escrito junto a una fotografía en la que presume de figura en bikini.

Que felicidad volver a mi tierra . #Galicia #Campelo Y si , el agua está helada ! 😬 Una publicación compartida de Paula Vázquez. Perfil Oficial (@paulavazqueztv) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 12:58 PDT

Además, la sonriente presentadora acompaña la imagen con el hastag "Sin complejos", dejando claro que está muy orgullosa de su cuerpo. Tanto, que incluso contesta a uno de los comentarios que aparecen en su muro, en el que una seguidora le asegura que le gustaba más la figura que lucía cuando era joven: "Cuelga una foto tuya de hace 20 años, si estas igual, ole tú. Los demás nos hacemos mayores, yo ya lo he superado. ¿Y tú?". Y añade: "Sin complejos, no somos donuts, no podemos gustar a todo el mundo. Eres perfecta y divina tal y como eres. No somos estándares. Somos reales".

Come and visit us! 🤙Ven a visitarnos ! #Galicia #TerraMeiga #surf #Marisco #Ternera #patacas 🤤 #TemosOMellor Una publicación compartida de Paula Vázquez. Perfil Oficial (@paulavazqueztv) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 1:43 PDT

Eso sí, un poco más adelante vuelve a dar explicaciones sobre su delgadez: "Lo que ha pasado es que he estado pachucha durante dos semanas y he perdido kilos. Pero eso no va a hacer que deje de ir a la playa".