El festival de los despropósitos: Kiko Hernández vetará los discos de Julio Iglesias

Kiko Hernández está 'on fire' desde que regresó a los platós de Telecinco tras su paternidad.

Jimena y Abril le están dando un vigor bestial, pero también le están haciendo excederse en determinadas cuestiones y puede que en el tema del supuesto hijo no reconocido de Julio Iglesias se haya tirado a la piscina.

El tertuliano montó la tarde del 7 de julio de 2017 su particular festival del despropósito asegurando que piensa vetar los discos de Julio Iglesias hasta que este no reconozca que Javier Sánchez es hijo suyo.

La broma ya se ha acabado. Son 40 años donde no has reconocido a una persona que se lo merecía. Son 40 años donde no le has pasado una pensión, donde este chaval ha vivido como ha podido, de su madre y de los platós de televisión, pero porque tú eres su padre. Que el dinero no está para tener una mansión allí o un colegio. Que hay que tener clase. Que no pongo un disco más en mi casa.