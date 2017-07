La reportera de TVE que entra en colapso y huye: "¡Joder, lo he hecho mal!"

Le puede pasar al más pintado. El directo es así de bonito, pero también de traicionero. Mar Chércoles, una avezada reportera de los Informativos de TVE, entró el 7 de julio de 2017 en modo pánico y huyó en pleno directo con Ana Blanco.

La periodista informaba sobre las lluvias que habían caído sobre Madrid, pero casi nada más empezar la pieza Chércoles se trababa y en un momento determinado se bloqueó y fue incapaz de seguir delante de la cámara.

De hecho, esta fue su frase:

¡No, lo he hecho mal. Joder, lo siento. Me he equivocado.