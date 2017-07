First Dates ’se hunde’ afectando a su presentador estrella y a Telecinco

Según recoge David Lozano en ESdiario, hay gran preocupación en Mediaset por el camino que lleva el programa que le ha dado a Cuatro un poco de oxígeno. Parece que la cadena no levanta cabeza con shares cada vez menores. Desde octubre de 2015 no supera los 7 puntos y lleva ya 4 temporadas consecutivas por detrás de La Sexta, que es su competidora directa.--Debacle en el programa líder de Cuatro que afecta a su estrella y a Telecinco--.



Al hundimiento de First Dates, se suma el triste fracaso de los geniales Dani & Flo, que no llegan al 3% muchos días, Crónica Cuatro que tampoco termina de arrancar, Hermano Mayor que desde que se fuera Pedro García Aguado, tampoco levanta cabeza, A cara de Perro que ha sido un gran fracaso, los datos nefastos de Informativos de Cuatro, siempre por detrás de La Sexta y a varios puntos de distancia, certifican la crisis que sufre Cuatro.



El hundimiento de First Dates puede tener también consecuencias colaterales para Telecinco. Su apuesta por Carlos Sobera como presentador estrella de su nuevo programa The Wall, que tampoco está funcionando como esperaban, al no llegar a los 2 millones de espectadores en ninguna de sus dos emisiones.