Inda fulmina al "indecente" lacayo de Chávez que rabia por la liberación de Leopoldo López: "Es la basura moral más absoluta"

Alberto Garzón es ya un viejo conocido como bolivariano y seguidor del dictador Maduro, y así lo demostró una vez más tras la liberación del preso político Leopoldo López, exactamente igual que Monedero. El fundador podemita explicaba ante los medios mientras el de IU tuiteaba su insolencia:

Mientras que al mensaje del coordinador de Izquierda Unida le contestaba el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó señalando que ahí aparece "el miserable de turno", lo propio lo hacía con Monedero el periodista Eduardo Inda este 10 de julio de 2017 en 'El Programa del verano' de Telecinco. :

Además, participaba del mismo espacio el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y se explicaba al respecto:

Yo voy a valorar las declaraciones de la gente decente, las de los demócratas que defienden los derechos humanos. Yo no me imagino al señor Rajoy metiéndome en la cárcel por dar mi opinión ni por manifestarme, ni a Iglesias ni a Pedro Sánchez. Ni al revés. Esas declaraciones de Monedero y de Garzón les retratan. Pero son coherentes, siempre han trabajado con ellos, e IU siempre ha sido aliado del chavismo, no lo esconden. Son coherentes pero no son decentes.