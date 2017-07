Las llamativas ausencias del nuevo reencuentro de 'OT'

2016 pasará a la historia de la televisión española como el año en el que se produjo el esperado reencuentro de la primera edición de Operación Triunfo. Sin duda, todo un evento que ahora los concursantes del talent musical de TVE han querido convertir en tradición.

Y es que, según recoge Ecoteuve, del mismo modo que lo hicieron a principios de julio del año pasado, cuando TVE no había confirmado aun la producción de los tres documentales y el concierto para conmemorar los 15 años del programa, los triunfitos se han vuelto a reunir en una casa rural durante todo el fin de semana compartiendo cada momento a través de las redes sociales.--Las grandes ausencias del nuevo reencuentro de 'OT' que Rosa López, in extremis, no se quiso perder--.

Oh!! girls Just wanna have fun!!!! #momentosunicos #girls ❤️❤️❤️#risas😂 Una publicación compartida de Gisela (@giselaoficial) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 1:57 PDT

Sin embargo, si en aquella ocasión habían sido solo tres las ausencias -David Bisbal, Mireia y Gisela-, en esta ocasión han sido más los concursantes de OT que no han podido asistir al reencuentro. David Bisbal, David Bustamante -ambos en plena gira de sus nuevos discos-, Juan Camus, Alex Casademunt, Javián, Verónica y Mireia, fueron los grandes ausentes de esta celebración.

Y aunque algunos lo vivieron desde el primer día, como Chenoa, Manu Tenorio, o Gisela, otros como Rosa -debido a sus compromisos profesionales- o Nuria Fergó se fueron incorporando a lo largo del fin de semana. La ganadora del programa asistió este domingo en compañía de su perra.