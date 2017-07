La tremenda cornada entre risotadas de Cristina Pardo que deja tambaleándose al independentista Campuzano

El desafío soberanista catalán del próximo 1-0 sigue su curso en las televisiones para regocijo de los presentadores, como fue el caso de Cristina Pardo (en sustitución vacacional de Ferreras) este 10 de julio de 2017 en 'Al Rojo Vivo' de laSexta, que se lo pasó en grande a costa de Carles Campuzano.

El portavoz del PDeCat (antes Convergència) en el Congreso de los Diputados participó como entrevistado en el espacio, y la presentadora le lanzó varios comentarios contundentes para un partido fuertemente golpeado pero que aún así se encamina a todo meter hacia el suicidio colectivo de las urnas ilegales.

Pardo se divirtió mucho con Campuzano gracias a la fulminante purga de Jordi Baiget, exconseller de empresa de la Generalitat, por publicitar sus dudas acerca del referéndum unilateral. Estaba en su discurso Campuzano, con eso de que si el Estado utiliza toda la maquinaria para no dejarles opinar, cuando le interrumpió entre risotadas la presentadora:

Pardo: Que ustedes dicen que el Estado no les deja opinar, pero ustedes tampoco dejan opinar a sus consellers, ¡hombre! Que acaban de echar al de empresa por opinar.

Campuzano: No me compare, Cristina, no me compare. Una cosa son los ciudadanos y otra un consejero, por suerte los consejeros opinan y tienen que tener la confianza de su presidente, aquí en Dinamarca y en Estados Unidos.

Pardo: ¡Es que a los ciudadanos no les pueden ustedes destituir!