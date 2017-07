Edmundo confiesa cómo vive el sexo a su edad

Edmundo Arrocet ha sido el invitado especial en el último programa de ‘All you need is love... o no'. El humorista y exconcursante de ‘Supervivientes 2017' se ha sincerado con Risto Mejide y no ha rehuido ninguna de las preguntas. Ha hablado de las claves que le llevaron a conquistar a María Teresa Campos, su peor momento en la vida, lo peor y lo mejor del reality en el que acaba de participar y también ha habido tiempo para las bromas.



Edmundo Arrocet visitaba ‘All you need is love... o no' y, como no podía ser de otra manera, se sometía al test de Risto donde ambos contestaban a preguntas de lo más íntimas, según recoge la web de Telecinco.--La confesión más 'hot' de Edmundo: "El sexo a los 70 se vive con dificultad, pero se vive"--.



El humorista ha dado las claves para seducir a su actual pareja María Teresa Campos y ha hablado del peor momento de su vida.

Cuando me fui de mi casa nos llamaron mis padres, a mis hermanos y a mí, para ver con quién nos queríamos ir, si con papá o con mamá... Yo les dije que con ninguno de los dos porque si yo me iba con mi papá mi madre pensaba que no la quería y al revés,

contaba muy emocionado y sin poder contener las lágrimas.