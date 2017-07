¿En qué bares, cafeterías o tabernas de la tele no nos importaría tomarnos algo por tal de sentirnos más cerca de nuestros personajes más queridos? El 'Casi-Ke-No' de '7 vidas', el 'El Chiringuito de Pepe' o el 'Bar Reinols' de 'Aída' son algunos de los bares televisivos que tuvieron gran protagonismo en la trama de las series de Telecinco. Muchos de ellos tienen su réplica en la vida real y otros utilizan su nombre como estandarte y reclamo para el público. Casualidad o marketing, aquí tienes algunos ejemplos, según recoge la web de Telecinco.--Pescadería Recio y otros negocios de series de Telecinco... ¡que existen en la vida real!--.



Antonio Recio: "La mar de Cádiz al mejor precio"

¿Quién no ha pronunciado frases como "Antonio Recio, mayorista. No limpio pescado" o "Mariscos Recio, la mar al mejor precio"? El mayorista más famoso de la televisión ha marcado sello propio y ha convertido su pescadería en la más famosa de toda España.

‘El croquetón' es una realidad en ‘El Chiringuito de Pepe' de Aranjuez

La tasca más famosa de Levante ha dejado de ser ficción para convertirse en realidad. ‘El Chiringuito de Pepe' ya no está en Peñíscola sino que está ubicado en el mercado de abastos de Aranjuez. Además ha cambiado a Sergi Roca (Santi Millán) por el chef Manu Rubio. Rubio era el auténtico chef en la serie y tras el éxito en pantalla ha decidido dar un paso más allá y hacer realidad este ambicioso proyecto de hostelería.