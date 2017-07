Rita Maestre, 'en bragas': niega rectificación en una tele mientras Carmena enmienda su afrenta a Miguel Ángel Blanco

Charlaba amistosamente Rita Maestre con Javier Ruiz en Cuatro este 11 de julio del 2017 rozando las 14.00 horas, con el discurso oficial mantenido hasta el momento de que no iban a rectificar el no poner una pancarta en homenaje a los veinte años del asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA, cuando la alcaldesa estaba maniobrando su enmienda al error garrafal por detrás.

Apenas unos minutos después se informaba a los medios de que el Ayuntamiento de Madrid finalmente sí cumplirá con lo que partidos como PP y Ciudadanos o desde muchas atalayas mediáticas se pedía; un homenaje en condiciones a esta víctima tan especial de la banda terrorista.

La alcaldesa anunció por tanto una concentración en la puerta del consistorio para las 12.00 horas del miércoles 12 de julio de 2017, y lucirá una pancarta con la foto de Miguel Ángel Blanco, que presidirá la concentración aunque no será colgada del edificio.

Y a pesar de eso, minutos antes Rita Maestre cumplía su papelón en Las Mañanas de Cuatro:

Rita Maestre: No veo cuál es esa rectificación de la que hablan en el PP... No hemos dicho que no a ningún acto, o esos señores no tienen la información o la utilizan con mala fe.

Javier Ruiz: El PP está reclamando un cartel de Miguel Ángel Blanco en la fachada del Ayuntamiento igual que hubo para los refugiados o para el Orgullo Gay.

Rita Maestre: No, lo que se hizo en el Orgullo fue que mientras durara, ondeara la bandera. En relación con los refugiados es una pancarta que está en Cibeles desde que llegamos al Ayuntamiento que dice que Madrid es una ciudad abierta y que cabemos todos y en particular las personas que huyen del horror y la guerra. Pero el oportunismo es que una pancarta en la que solo saliera Blanco creemos que no rinde el merecido homenaje que merecen el resto de víctimas del terrorismo. Cualquiera que vea mala fe aquí o se equivoca o lo hace para buscar rédito político.