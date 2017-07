Alessandro Lequio, hace el ridículo, totalmente fuera de sí, a gritos con sus compañeros de 'AR'

En verano la mayoría de nuestros presentadores y colaboradores de programa se cogen unos días de vacaciones para descansar de la temporada televisiva. En 'El programa del verano', además de Ana Rosa Quintana, muchos de sus tertulianos se van turnando para descansar y parece, que de momento, Alessandro Lequio no ha podido hacerlo y podría ser uno de los que más lo necesita.

El ex de Ana Obregón se alteró mucho más que de costumbre cuando en su mesa de sociedad sacaron el tema de Chabelita y Alejandro Albalá. El conde se lio a gritos, fuera de sí, contra sus compañeros de tertulia Marisa Martín Blázquez y Pepe del Real, a los que no les quedó más remedio que bromear sobre que necesita vacaciones, según recoge M. Galv en Vanitatis.--Alessandro Lequio, completamente fuera de sí, a gritos con sus compañeros de 'AR'--.

Lequio armó tal revuelo, que parecía que se estaba tomando el tema como algo personal. Los colaboradores debatían sobre la entrevista que Paz Guerra, madre de Alejandro Albalá, había concedido al 'Deluxe', cuando Alessandro, incapaz de controlar su furia y rojo de la ira, la emprendió contra sus compañeros. Hasta Joaquín Prat se quedó sin palabras y perdió el hilo de la tertulia.



"¡No montes espectáculo!"

Pepe del Real explicaba que Paz Guerra "se guarda un as en la manga" si la cosa se pone todavía peor en la relación de su hijo con Chabelita, algo que el conde ha visto realmente mal: "¿Tener un as guardado no es sucio en tu casa? Mira, otra persona para salir huyendo, no quiero saber nada de ti", le contestó a su compañero. Cuando Marisa Martín Blázquez intervino en la conversación, Alessandro, a gritos, le dijo: "No hagas espectáculo".