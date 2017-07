'Chani' detona contra Pablo Iglesias y sus secuaces en un clima de tensión máximo: "¿Dónde estaban cuando sacábamos las manos blancas?"

La mezquindad de Manuela Carmena, Pablo Iglesias y Podemos en general en lo relativo al homenaje a Miguel Ángel Blanco por los 20 años de su asesinato ha generado un clima de tensión brutal en el panorama político.

Y el lugar en el que mejor se manifiesta es en las tertulias televisivas, donde este 12 de julio de 2017 en 'Al Rojo Vivo' de laSexta apareció el periodista Antonio Pérez Henares 'Chani' para decir cuatro cosas claras al líder podemita a través de la pantalla:

Interrumpía Cristina Pardo para decirle a un alterado ‘Chani' que le habían preguntado a Pablo Iglesias al respecto. "Y ha dicho que muy preocupado, tocado y pegado a la televisión. ¿Te parece suficiente 'Chani'?"

Yo lo que he visto es a ese señor abrazado a un señor que se llama Pablo Hásel que hace apología del terrorismo y le he visto en las herrikotabernas. La respuesta me parece políticamente correcta, pero a los hechos me remito.