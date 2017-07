El extraño lugar donde la cachonda de Rosa López tuvo relaciones sexuales

Rosa López no se corta un pelo, y con tal de promocionar Kairós, su nuevo trabajo discográfico, es capaz de todo y más. Este 11 de julio de 2017, y tras pasar por el plató de 'El Programa de Verano', la lanzada granadina ha estado en 'MorninGlory', espacio radiofónico de Mediaset. Y ha dado la campanada.

En nada estaré en @radiosetes en #MorninGlory con mi @omarsu Una publicación compartida de Rosa Lopez (@rosalopezoficial) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 2:16 PDT

Así, Rosa se ha sometido a una divertida prueba llevada a cabo por Omar Suárez. En ella, el invitado debe responder a la pregunta que aleatoriamente propuso el último rostro en pasar por el programa.

En este caso, la cantante tuvo que contestar a la que planteó hace una semana su compañera Lorena Gómez. "¿Cuál es el sitio más curioso en el que has tenido sexo?", planteó la catalana. "Too much information", decía tímida López. "Todos hemos tenido nuestros lugares chulos", dijo antes de confesar: "ha sido en los baños del cine". La cantante aseguró que todo ocurrió antes de entrar a ver la película.