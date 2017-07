El tórrido beso de Risto Mejide a Edmundo hace arder Telecinco y a María Teresa Campos

Bigote Arrocet (70 años) acudía este lunes a All you need is love... o no para hablar de amor... pero también de sexo. Y es que Risto Mejide no dudó en intentar saber si el cómico y María Teresa Campos mantienen relaciones sexuales. Lo hizo, no obstante, de una forma sutil.

Su primer intento llegó después de que el chileno confesara que de pequeño quería ser cura misionero. "No te hago yo como misionero. Haciendo el misionero, sí", le espetó el presentador. "Ahora mismo ya no. Eso ya se me ha olvidado", le contestó un tanto ruborizado el humorista, según recoge El Español.--Los intentos de Risto Mejide por saber si Bigote y María Teresa tienen sexo--.

El siguiente intento fue hablando directamente de sexo. "¿Cómo se vive el sexo después de los 70?", preguntó el presentador. "Se vive con mucha dificultad, pero se vive", contestó nuevamente ruborizado Arrocet.

La tercera y última fue cuando Risto comentó que en Francia definen el orgasmo como ‘pequeña muerte' . Yo he pensado que un orgasmo es como estar ante la presencia de Dios: un orgasmo permanente. Entonces él nos manda un detallito, para que veamos lo rico que es. Así que estar a su lado lo sentirás las 24 horas al día.

Pero, además de hablar de sexo, Bigote también contó cómo sedujo a su novia.

Nos sedujimos hablando. Yo soy muy tímido, aunque no lo parezca. Y ella también lo es. De la noche a la mañana nacen sentimientos que se descubren cuando hablas con la gente. A medida que vas hablando vas conociendo a la persona.

Eso es lo cautivador. Te pones a hablar y ves que una persona es inteligente y tiene tema de conversación, eso te enamora. Y ella es una persona muy bondadosa que lo ha pasado muy mal en su vida. Te va contando poco a poco y vas viendo como es una mujer fuerte,

explicó el humorista.

Arrocet también valoró lo mejor de vivir un amor maduro.