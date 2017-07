Laura y Alejandro han hecho las paces y aprovechan para poner verdes a sus compañeros

En ‘Supervivientes: Tierra de Nadie' se nota que se acerca la gran final del reality. Hemos podido ver cómo les fue la noche de hotel a Alejandro Caracuel y Laura, la retractación de José Luis sobre la otra finalista del programa, la reacción de Juanmi al verse con 35 kilos menos y varios momentazos en el plató entre muchas otras cosas.

La esperada noche de hotel ganada por Alejandro Caracuel en la prueba de recompensa el pasado domingo en ‘Supervivientes: Conexión Honduras', llegó justo al día siguiente. El concursante del reality decidió compartirla con Laura Matamoros. Una habitación de hotel con cama doble, una ducha de agua dulce y calentita y una cena con todos los lujos. ¿Quién no querría que Alejandro la compartiese con él? Ni Laura a pesar de todos los problemas que había tenido con Alejandro se pudo negar. Y de estas cuitas hablaron mientras se relamían de la maravillosa comida. Alejandro le ha comentado a Laura que ya ha comprendido los motivos por los que se enfadó con él, lo que parece que Laura ha agradecido. Además, ambos han dado un repaso a todo lo que piensan de sus compañeros y parece que concuerdan. Laura le ha advertido de que todos van a por él y Ale ha confesado que siente que están "jugando sucio" con él, según recoge la web de Telecinco.--Reconciliación y cotilleos en 'Supervivientes': Laura y Alejandro hacen las paces y ponen verdes a sus compañeros--.

Cuando se enteró José Luis de que era finalista de ‘Supervivientes 2017' gracias a que Laura que ganó la prueba de líder dio la nominación directa a Iván y no a él, se le debió de subir la emoción a la cabeza y no pensó lo que dijo. El concursante del reality comentó que Laura era merecedora de estar en la final, pero parece que esta idea le ha quitado el sueño estos días y ha tenido que pedirle a Lara Álvarez la palabra para decir delante de todos que, sinceramente no cree que Laura sea una merecedora finalista de ‘Supervivientes'. "Puedes dormir tranquilo José Luis, que me da igual lo que pienses", le ha contestado Laura Matamoros sin inmutarse.