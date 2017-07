Cristina Pardo le mete un zasca a Espinar por no querer hablar sobre Zapata: "Siempre se queja usted de los temas"

El senador de Podemos Ramón Espinar, decididamente, no tiene la mejor de las suertes cuando le toca ser entrevistado en 'Al Rojo Vivo' (laSexta).

Sea por un motivo o por otro, al también diputado autonómico por la Asamblea de Madrid le suelen caer 'marrones' sobrevenidos.

Este 13 de julio de 2017 el tema era la dimisión de Guillermo Zapata como miembro de Podemos, cuestión que Espinar trató de eludir como pudo, pero Cristina Pardo, que ya le ha cazado en más de una ocasión, aprovechó para meterle un buen rejonazo.

La sustituta de Antonio García Ferreras, en plena entrevista sobre la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados donde comparecían este 13 de julio de 2017 tres extesoreros del PP, le lanzaba a Espinar la noticia de la dimisión de Guillermo Zapata y éste se quedaba estupefacto:

Yo te digo, Cristina, acabo de tener noticia de esto porque me lo estáis contando vosotros. Es que ni siquiera he tenido acceso a los papeles. Ni siquiera he tenido acceso al expediente y ni siquiera he podido hablar con los propios afectados. Ya te digo que de las primeras cosas que voy a hacer, en cuanto termine lo que me hubiera gustado contar, que es que estoy en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, será llamar a Guille y enterarme a ver qué ha pasado. De todas maneras, si es una decisión de la Comisión de Garantías, que son los que velan por el cumplimiento de las normas en Podemos, pues es que yo no tengo mucho más que añadir. Quien vela por el cumplimiento de las normas en las organizaciones toma decisiones que son respetadas y que están de acuerdo con los estatutos.