Mª José Campanario ha sido ingresada en un hospital psiquiátrico

Es un marroncito importante el que te vas a comer ahora", decía Carlota Corredera este miércoles antes de que Kiko Hernández anunciase un "bombazo" que Sálvame llevaba promocionando durante la tarde. El colaborador se subió al 'pulpillo' e informó de una noticia, pero solo diciendo el 'qué' y no el 'quién'.

Hernández anunció que

la mujer de un famoso torero ha sido ingresada en un centro psiquiátrico

de Málaga. Para sorpresa de los espectadores, sin embargo, el colaborador no dijo de quién estaba hablando, según ecoge Ecoteuve.--La misteriosa 'bomba' de 'Sálvame': la mujer de un torero, ingresada en un psiquiátrico --.

No vamos a decir el nombre por respeto a la situación que vive, pero yo creo que todos ustedes, que nos ven todas las tardes, saben de quién estamos hablando,

dijo mirando a Cámara.

Le deseamos lo mejor, que se cure pronto y que la veamos fuera de ese centro psiquiátrico, apunto.

Carlota Corredera también explicó que no se iba a desvelar la identidad del sujeto de la noticia por respeto, pero apuntó el tanto de la exclusiva para el programa.

Es algo muy serio. Cuando salga el nombre a la luz... nosotros hemos sido los primeros en contarlo.

No se conocen los motivos exactos pero, según ha podido saber 'Sálvame', la mujer de Jesulín de Ubrique se encuentra ingresada en la Clínica El Seranil, un centro de salud mental. Kiko Hernández ha recibido esta información a través de distintas personas que apuntan a "una depresión" como el motivo y J.M. Ruiz ha asegurado que la última vez que hablaron estaba "muy baja a nivel psicológico", aunque no ha confirmado el ingreso, según recoge la web de Telecinco.--Mª José Campanario, ingresada en un hospital psiquiátrico--.



Kiko Hernández nos dio la noticia, la mujer de un famoso torero de España había sido ingresada en un hospital psiquiátrico. El colaborador no quiso dar el nombre hasta tener la información contrastada pero, finalmente, ‘Sálvame' ha anunciado que se trata de Mª José Campanario.



Al parecer, la mujer de Jesulín de Ubrique habría ingresado en la Clínica El Seranil pero se desconocen los motivos. Sin embargo, según las personas que se han puesto en contacto con el colaborador, podría tratarse de "una depresión".



J.M. no confirma el ingreso de Campanario pero apunta: "Estaba muy baja"

Jesús Manuel ha mantenido contacto con María José Campanario y, aunque a él no le ha confirmado que haya ingresado en el centro, sí ha explicado que le transmitió que había tomado la decisión "de apartarse temporalmente para curarse" y que se iba a poner en las mejores manos. Es más, ha explicado que un médico ha estado durante un tiempo en su casa y que acudía periódicamente a fisioterapia.



No me respondió en todo el fin de semana, el lunes le mandé un mensaje y su voz era la de una persona destrozada psicológicamente, me dijo que estaba curándose y que estaba en su casa,

ha explicado el colaborador.