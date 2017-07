Recital de estacazos de Antonio Jiménez a Ramón Espinar por su repugnante gesto en el homenaje a Miguel Ángel Blanco

Los homenajes por la memoria de Miguel Ángel Blanco en la jornada del 12 de julio de 2017 dejaron ver las costuras de la ruindas y mezquindad de determinados partidos políticos y, más en concreto, de alguno de sus representantes.

En el Senado, Ramón Espinar, de Podemos, demostró su nula sensibilidad con la memoria de esta víctima del terrorismo cuando, en el momento en que todo el hemiciclo aplaudía, él permaneció sentado en su escaño y, de paso, se puso de charleta con dos integrantes de su partido.

Esa falta de respeto y ese insulto hacia quienes han sufrido la lacra del terrorismo puso de uñas en la noche del 12 de julio de 2017 a Antonio Jiménez, presentador de 'El Cascabel' (13TV), que le dio un repaso en toda regla al podemita Espinar:

Hoy el Senado ha guardado un minuto de silencio, los senadores se han puesto en pie después de ese minuto de silencio y han aplaudido. Todos, menos casualmente 'Espiblack', el señor del pelotazo del piso. Este señor se ha puesto a hablar con dos senadoras del partido que tampoco han aplaudido, como si no fuera con ellos. Ya no sólo no han guardado el respeto debido, es que se han puesto a hablar. ¿Hasta donde llega la mezquindad y la miseria política de esta gente?