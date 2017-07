Carlos Cuesta y García Olaya se cachondean del pesetero Guillermo Zapata: "¡Lo que ha hecho es muy cutre!"

La dimisión de Podemos el 13 de julio de 2017 de Guillermo Zapata por razones económicas, básicamente no querer donar al partido de Iglesias las cantidades estipuladas, han desatado todo tipo de reacciones, la mayoría críticas y también con sus buenas dosis de cachondeo.

En 'El Cascabel' (13TV) del 13 de julio de 2017 se mofaron a mandíbula batiente del edil podemita de Ahora Madrid, pero también dejaron al descubierto las trampas financieras de Podemos con la salida de Guillermo Zapata.

Carlos Cuesta detallaba en dos pinceladas cómo la decisión del concejal de los tuits insidiosos y vomitivos contra los judíos y las víctimas de ETA destapaba el burdo truco económico de Podemos. Y es que, entre impuestos y donaciones, cualquier cargo de la formación de Pablo Iglesias se quedaría sin un euro en el bolsillo:

Y remataba Cuesta la cuestión:

¿Qué es lo que se les ocurrió? Cuando estos expertos en fiscalidad que dicen que nos van a reformar los impuestos a todos los españoles, dicho esto con toda la ironía, vieron esto dijeron, no pasa nada porque cuando yo done los 35.000 euros solamente voy a declarar a Hacienda por 35.000 euros. Señores míos, léanse una ley, aunque sea por el lomo, de refilón. O hay donación de ida y vuelta o no se llega a fin de mes.