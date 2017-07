Escolar se cierra en banda en su defensa a Podemos y Marhuenda pierde la paciencia: "¡Hay que echarlos ya! ¡Que se vayan a su casa!"

El enrrocamiento de Ignacio Escolar con defender todo lo que ocurre en Podemos y quitarle hierro al caso de Guillermo Zapata, que abre otra brecha en la línea de flotación de los de Pablo Iglesias, ha hecho estallar de indignación al director de La Razón Paco Marhuenda.

Marhuenda ha abandonado su tradicional línea discreta para demostrar su indignación con los argumentos amables de su compañero de tertulia en 'Al rojo vivo'.

Escolar: No es una polémica menor, pero aquí se dirime que pasa dentro de dos años en la confluencia de Ahora Madrid, que es distinta a Podemos y que confluyó con movimientos sociales y una Izquierda Unida renovada. Y lo que ocurre es que en las siguientes municipales concurrirá Unidos Podemos. Ahora no es una cosa de quién se queda el dinero, no les han echado por no pagar. No es verdad, por mucho que se haya dicho, no es una cuestión de donar o no donar