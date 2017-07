La implacable Montse Suárez destroza en un bestial minuto al amigo 'Rufián' de Otegui

Telecinco parece haber hallado la fórmula ideal para reconvertir el 'Deluxe' en una especie de 'La Noria'. 'Sábado Deluxe' mezcla ahora el chumineo patrio con temas de actualidad política y han montado una especie de pelea de tres contra uno en el que un político es sometido al duro interrogatorio de unos entrevistadores que dan mucho juego.

Este 15 de julio de 2017 le tocó el turno a uno de los parlamentarios más pintorescos y chabacanos del Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián (ERC), quien tuvo que justificar en su enfrentamiento con la abogada Montse Suárez su desdén a la memoria de Miguel Ángel Blanco. Calentito se acabó yendo el político separatista.

Suárez, desde el inicio de sus intervenciones fue muy clara y directa a la yugular de Rufián:

Usted el pasado miércoles no estaba en el Congreso de los Diputados cuando se hacía el minuto de silencio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco hace 20 años. Le tengo que recordar también que usted y sus compañeros del grupo de ERC vetaron junto con Bildu una declaración institucional que condenaba toda forma de terrorismo. Todos sabemos de qué pie cojean todos ustedes cuando se habla del terrorismo de ETA. ERC siempre ha estado muy cerca de la organización terrorista ETA. Ya lo estuvo Carod Rovira, vicepresidente de la Generalitat. Señor Rufián, la verdad es que no le he visto ninguna foto con ninguna víctima del terrorismo, con Otegui así de veces, condenado por ser miembro de una organización terrorismo. Sus actos propios le delatan, ¿qué pasa? ¿le dolía la tripa? ¿por qué se ausentó usted el miércoles pasado durante el minuto de silencio?