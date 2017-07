Alyson Eckmann deseosa de entrar en 'Supervivientes'"

Alyson Eckmann, ganadora de Gran Hermano VIP 5, ha concedido una entrevista de lo más personal a la web de Telecinco. En ella, la americana comienza recordando su frustrado salto al mundo de la música: "Hace unos años yo tenía representante y el objetivo era sacar un disco, de hecho publicamos varios singles... pero me di cuenta de que cuanto más presión me metan, menos me apetece", ha asegurado.

Alyson ha comentado además cómo sobrelleva las reacciones de la gente ante su personalidad:

Mucha gente mezcla ser alocada con estar 'crazy' de verdad, y no, yo tengo una buena cabeza aunque sea muy 'easy going' y todo me venga bien,

declara reconociendo además que tiene complejos por su físico.

Yo tengo mucha espalda, soy muy alta... pero no pasa nada, es mi cuerpo y no puedo cambiarlo. Y yo creo que he aprendido a aceptarlo", declara.

Eckmann afirma que cuando no se ha depilado lo comenta orgullosa y considera que

no hay que tener vergüenza de admitirlo.

Es guay decirlo, bromear, y necesario para que las mujeres y los hombres lo normalicen, porque no pasa nada, pelos tenemos todos,

comenta la ex locutora de radio.

Alyson ha confesado que de sus compañeros de reality con la "única" que habla "de vez en cuando" es Irma Soriano.

Bueno, y con Marco he hablado alguna vez, pero nada más,

reconoce la americana, que ha hablado de la polémica 'separación' que vivió con Antonio, el brasileño "sosinho".

Con Antonio cuando nos vimos fuera de la casa no había química y mucha gente dice que hemos roto, pero no fue mi pareja en ningún momento, así que no lo hemos dejado porque nunca hemos estado juntos,

concluye Eckmann, que termina dejándose querer por otro reality.