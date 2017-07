García deja ojiplática a Pardo criticando a Ferreras en laSexta: "Tu jefe ha fabricado una tele donde predomina el show y no la pluralidad"

Comenzó amable José María García con Cristina Pardo: "Mi profesora favorita", le dedicó el veterano locutor. Pero fue un espejismo, porque 'Supergarcía' acabó por sacar la artillería y hundió literalmente a toda la línea de flotación de laSexta.

Hasta entonces García se había salido un poco del guion con su defensa acérrima de Ángel María Villar, el presidente de la Federación al que asolan unos cuantos casos de corrupción.

García: Ha sido el directivo más honesto que yo he conocido. Me considero un amigo suyo y dudo que Villar haya cometido estos atropellos a la legalidad. Creo en su honradez, ahora me tienen que demostrar que ha permitido lo que se está denunciando y si necesita mi ayuda la va a tener.

Pardo: ¿Esto que supone para el fútbol?

García: Es un golpe, Pero estamos en una socieda muy complicada. Yo si estoy aquí es porque te admiro, debemos de explicar cómo comenzaste

Pardo: Gracias a usted

García: No me gusta laSexta Cristina, le sobra show y le falta pluralidad, pero le falta a laSexta y a la 13TV, por eso cuando se cuenta este escándalo hay que ver, cuando tu empezaste conmigo ya sabías que una noticia no era tal hasta que está contrastada por todas las fuentes posibles.

Hoy eso ha pasado a mejor vida, hoy es no permitas que la realidad te estropee una noticia. No precipitemos acontecimientos. Si el señor Villar ha hecho todo esto, me cuesta creer hasta que me lo demuestren.

[...]

Si Ángel María Villar ha hecho el 10% de lo que vosotros decís que ha hecho esta mañana le retiro mi saludo, pero entre tanto tiene mi apoyo y mi dinero

Pardo: ¿Cómo cree que se encontrará él hoy?

García: ¿Cómo estarías tú?

Pardo: Por la hora no lo puedo decir, pero yo no le conozco

García: Creo que tiene entereza. Es un tipo muy personal, tiene que ser duro pensando que no has hecho nada. Si lo hubieras hecho no lo sería porque te han pescao. Pero si no lo he hecho, y no solo eso, si no has permitido que otros lo hicieran siendo él conocedor...porque se peca como acción y como omisión, como José María Aznar.

Pardo: García, el programa termina, espero que en esta tele tan poco plural pueda estar usted conmigo otro día. Gracias

García: Es complicado, Cristina, el director de esta tele sabes que no está muy a gusto conmigo y yo estoy menos a gusto con él. Ha fabricado una televisión donde predomina el show y se elimina la pluralidad pero no te quiero utilizar como paloma mensajera del señor Ferreras

Pardo: No hay nada imposible

García:Es muy difícil que nos podamos sentar en la misma mesa porque no entiendo como un tío con esa capacidad pueda ser el portavoz de un personaje como Florentino Pérez.