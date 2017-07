'Chani' expone sus dudas con la muerte de Blesa: "Es difícil dispararse con un rifle en el pecho, lo lógico habría sido en la cabeza"

El periodista Antonio Pérez Henares 'Chani', experto cazador y espero en armas tal y como lo introdujo Cristina Pardo, explicó lo extraño de la muerte repentina de Miguel Blesa con un disparo en el pecho con un arma de caza este 19 de julio de 2017. Miguel Blesa aparece muerto con un disparo de escopeta en el pecho.

Las primeras hipótesis de la Policía apuntan a suicidio, pero 'Chani' reflexiona sobre lo primero que le viene a la cabeza a cualquiera que examine el caso en primera instancia: la dificultad de dispararse a sí mismo en el torso con un arma de estas características. Pérez Henares se explicaba así en 'Al Rojo Vivo' de laSexta.

Una primera cosa que se está confundiendo; una escopeta con un rifle. Una escopeta tira cartuchos, que lleva plomillos que a corta distancia son letales, pero a larga, no. Y un rifle lleva balas de diferentes calibres. Lo que dispara me imagino porque me cuadra es que se haya disparado o haya tenido un accidente con un rifle de caza, además porque esa finca es de caza mayor.

¿Cómo te disparas con un rifle? Sí, puedes haciendo un cierto equilibrio pero aquí, en la cabeza, es difícil hacerlo en el pecho. Mecánicamente es complicado. Además la bala de un rifle es un balín como mi uña, es letal pero te tiene que dar en un órgano absolutamente vital.