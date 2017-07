Jimena y Shaza preparan su salto a la televisión con una serie

imena y Shaza se hicieron populares hace unos meses por una historia de amor prohibido que podría acabar saltando a la televisión. Las chicas, española y egipcia, protagonizaron una huida por varios países para lograr escapar el padre de la segunda, que quería retenerla, supuestamente, por ser lesbiana.

La historia acabaó con la pareja retenida en Turquía. Jimena y Shaza fueron, después, enviadas a España, donde siguen viviendo con la familia de la malagueña, según recoge Ecoteuve.--Jimena y Shaza, las lesbianas que huyeron por amor, preparan su salto a la televisión con una serie--.

Los medios recogieron con atención su desaparición y después ambas hicieron un tour por todas las televisiones (All you need is love, Espejo público, La Sexta Noche...). También posaron en la portada de Interviú.

La aventura de las dos jóvenes podría terminar en televisión si fructifica un proyecto para que su historia de amor prohibido se convierta en un telefilme. "Las veinteañeras han cedido a una productora los derechos de una historia de amor que comenzó en Tinder", dice El Mundo.