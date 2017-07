Kiko Hernández revela su paralizante y doloroso problema de salud

Hace casi seis meses que nacieron Abril y Jimena, las gemelas de Kiko Hernández. El colaborador las ha presentado públicamente en la portada de una revista del corazón, donde también ha aprovechado para confesar que le han diagnosticado "artritis sorásica".

No puedo mover bien la mano derecha, me dan pinchazos y tengo los dedos casi inmóviles. Reconozco que me da miedo que se me caiga una de mis hijas,