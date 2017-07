Alfonso Rojo y Antonio Naranjo destrozan a "gentuza" como el exetarra Boye por burlarse de la muerte de Blesa

La muerte de Miguel Blesa el 19 de julio de 2017 sigue siendo el tema que concita la atención informativa en España.

'El Cascabel' (13TV) dedicó un monográfico de una hora a hablar sobre el fallecimiento del expresidente de Caja Madrid y a sacar también los vómitos de personajes con nombre y apellido que se dedicaron a insultar y hacer burlas sobre el deceso de Blesa.

Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, smarphone en mano, recordó todos los exabruptos y mofas de peor gusto que circularon por las redes sobre el exbanquero -Mongolia, El Jueves, Maruja Torres, Artal... a ver quién dice la burrada más gorda tras conocerse la muerte de Miguel Blesa-:

Dos, Rosa María Artal, también periodista famosa y muy considerada, se cachondea de éste: "Cómo pasa el tiempo, ya hace 4 años de la boda de Miguel Blesa". Y un personaje, el de la revista Mongolia, exetarra condenado por el secuestro de Emiliano Revilla y actualmente en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados que dice, aparte del chiste de 'God Blesa you' "ya le dijimos en su momento que no acudiera a los encierros de San Fermín".

Voy a leer unas notas que llevamos en Periodista Digital sobre este asunto. Maruja Torres, periodista que conocéis de larga trayectoria, escribe textual en su Twitter: "Lo de este hombre no deja de ser una muerte de rico, como los que se caen desde su fuera borda".

Y remachaba:

Antonio Naranjo era directo a la hora de definir este tipo de actitudes:

Hoy es día para juzgarnos a nosotros. Honestamente, hay gente que se merece morir, pero yo no soy nadie para matarle. A lo mejor esta persona ha sido un ser humano lamentable, pero no tener piedad cuando se pega un tiro en el pecho es que me parece de "gentuza".