Fonsi Nieto ha denunciado a la madre de Alba Carrillo

Faonsi Nieto no piensa tolerar que no se respeten sus decisiones como padre, por eso, anoche, mientras tenía lugar la gala final de 'Supervivientes' decidió denunciar a la madre de Alba Carrillo. ¿El motivo? Llevar a su hijo a la televisión, incumpliendo lo fijado en un pacto realizado entre los padres del menor.

La primera persona con la que se reencontró Alba a su regreso de Honduras fue el pequeño Lucas, que la esperaba en una sala VIP de Telecinco, donde la aventurera y el menor pudieron tener un encuentro privado plagado de besos, lágrimas y abrazos. Carrillo estaba felicísima de reunirse con su vástago, y a la salida de la sala daba las gracias al padre del niño por haberle permitido estar con ella esa noche. "Quiero dar las gracias a Fonsi porque sin él esto sería imposible, y me ha hecho mucha ilusión. No me lo esperaba, la verdad", decía la modelo tras pasar unos minutos en privado con el niño de sus ojos, según recoge Lecturas.--Fonsi Nieto denuncia a la madre de Alba Carrillo--.

Pero parece que la realidad era otra distinta. A juzgar por las palabras que compartió el periodista Aurelio Manzano en su cuenta de Twitter, Fonsi no habría dado su aprobación para que el menor visitase las instalaciones de Telecinco. Así lo expresó Manzano. "Polémica @fonsi_nieto explota: ‘No he dado permiso a la abuela del niño para que lo lleve a ‘Supervivientes'. Se acabó ¡no me callo más!". De sus palabras se desprende un profundo enfado, que habría culminado con una denuncia que se interpuso en la madrugada del viernes 21 en dos comisarias de Madrid, una de Pozuelo de Alarcón y otra de Boadilla del Monte. Las encargadas de interponerla fueron la madre y hermana de Fonsi, por orden del DJ, que se encontraba trabajando en Ibiza, tal y como ha revelado Beatriz Cortázar en 'El programa del verano'.