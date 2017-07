Todo sobre la victoria de José Luis en ‘Supervivientes 2017’

Tres meses de supervivencia, cuatro finalistas, dos pruebas decisivas y un cheque de 200.000€ en juego, han sido los ingredientes perfectos para cerrar ‘Supervivientes 2017' con un broche de oro. Convivencia contra supervivencia, Alba Carrillo y José Luis se han jugado el todo por el todo, pero la audiencia ha tenido claro que el gran ganador de la edición era... ¡José Luis!



Jorge Javier Vázquez se ha colocado en mitad del plató, ha dejado que José Luis y Alba Carrillo eligieran la posición que prefirieran, les ha cogido de las manos y ha pronunciado el nombre del ganador de ‘Supervivientes 2017': "José Luis". El superviviente ha estallado de alegría y ha recibido el cheque de los 200.000€ de manos de Jorge, el ganador de ‘Supervivientes 2016', según recoge la web de Telecinco.-- José Luis cumple su sueño y gana ‘Supervivientes 2017'--.

Toda la prensa se ha hecho eco:

Supervivientes 2017 no lo ganó Telecinco, sino un digno vencedor: Entono el mea culpa y me trago mis palabras. José Luis ha ganado 'Supervivientes' y no sólo se ha llevado los 200.000 euros del premio, sino que se ha puesto al mundo por montera, especialmente a Mediaset, que para desgracia suya (o no) no ha conseguido colocar como vencedor a un/a 'come platós'.(El Mundo)