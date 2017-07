Alonso Caparrós se desmorona en el cortijo de Jorge Javier Vázquez: "El que está jodido soy yo"

El drama de Alonso Caparrós y sus problemas con las drogas le han dado un filón inagotable a la noche de los sábados de Telecinco y su 'reversión' del Deluxe.

La noche del 22 de julio de 2017 el presentador volvió a comparecer en el plató de Jorge Javier Vázquez para ahondar en su drama y explicar el por qué de su show de una semana atrás cuando el 15 de julio de 2017 se las tuvo tiesas con su padre:

Siempre que se pierden las formas se pierde la razón. Me siento frustrado por no conseguir mandar el mensaje que quería y pido disculpas por la gente que me rodea, por el público, por la gente que estaba viéndolo en casa, por mi padre, por mi familia, por mí y sobre todo por mi mujer, que su madre está muy delicada y no he podido estar al 100%.

Aclaró Caparrós que:

Mi explicación no pretende justificar lo que pasó el otro día, sino que comprendáis de dónde vino. Es verdad que las formas fueron horribles, pero yo en ningún momento perdí la perspectiva de lo que yo quería.

Precisó que:

Mi padre y mi familia no entienden que no les responsabilizo de nada, ni de mis problemas con la cocaína ni de nada, ni me siento una víctima. Lo que está en juego es mi imagen, mi futuro y mi familia y el que está jodido soy yo.

Y remachó: