Así están 17 años después los concursantes de 'Gran Hermano 1'

Hace 17 años llegaba a su final la primera edición de ‘Gran Hermano'. Los 14 participantes de aquel "experimento sociológico" se convirtieron entonces en auténticas estrellas multimedia aunque aquello fue efímero y sus vidas retomaron paulatinamente el anonimato. ¿Quieres saber qué ha sido de aquellas personas que, casi sin saberlo, escribieron una página de la historia de la televisión?, según recoge Carlos Otero en la web de Telecinco.--17 años de la final de 'Gran Hermano 1': Así están sus concursantes--.



María José Galera. Sevilla. Camarera. 32 años. 10 días en la casa

Nunca diez días dieron para tanto: su entrada, su romance con Jorge, su salida, su pasado... La sevillana María José Galera pasó de convertirse en una mujer anónima a la persona más famosa del país. Tras su salida de la casa se convirtió en personaje habitual de la prensa del corazón y exprimió hasta la saciedad su romance y ruptura con Jorge Berrocal. Grabó un disco -cómo olvidar aquel hit-single de ‘Dime la Verdad'- y se paseó por los platós durante años. Ahora, varios maridos y varios hijos después vive en México DF alejada de los focos y trabaja en el mundo comercial.



Israel Pita. Orense. Opositor a la Xunta de Galicia. 26 años. 24 días en la casa

Su particular acento, su romance con Silvia, su peculiar manera de bailar y sus gorros le convirtieron en uno de los personajes más queridos de aquella edición. Fue el único que salió expulsado sin enfrentarse a todos sus compañeros (¿recuerdan el famoso pacto que dinamitó las nominaciones?). Tras salir de la casa, presentó un programa musical y participó en Hotel Glam. Ahora es celador en un hospital de Málaga.



Silvia Casado. Málaga. Peluquera. 25 años. 24 días en la casa

Se convirtió en la Juana de Arco de la edición: se ganó la nominación por proteger a Ania de un complot del resto de sus compañeros y decidió abandonar al grito de "pues nos vamos los dos" cuando la audiencia expulsó a Israel, con el que había iniciado una relación sentimental. Tras salir de 'GH' ambos tuvieron un hijo pero ya estaban separados cuando éste nació. Ha retomado su carrera como peluquera y ahora es estilista de novias en Málaga.



Nacho Rodríguez. Salamanca. Médico. 28 años. 28 días en la casa

En el primer 'gran hermano' había estudios superiores y Nacho Rodríguez, salmantino de 28 años, entraba en la casa con la carrera de medicina. Sigue ejerciendo y es un reconocido radioncólogo. En 'GH' se enamoró perdidamente de Vanessa y la conquistó.

A día de hoy sigue casado con ella y han tenido dos hijos. Tuvo que abandonar el concurso por la muerte de su padre. En estos 17 años ha perdido el pelo pero ni un ápice de su atractivo.



Jorge Berrocal. Zaragoza. Militar. 25 años. 29 días en la casa

Su historia de amor con María José Galera tuvo a España en vilo. Su paso por el programa dejó momentos memorables como su petición de matrimonio a su amada o su cabreo tras su expulsión de la sevillana con aquel histórico ‘quién me pone la pierna encima'. No pudo soportar la ausencia de su prometida y abandonó el programa para estar con ella. No duraron ni un año y su ruptura estuvo marcada por las exclusivas y los reproches. El año pasado se casó y vive en Málaga. Trabaja en redes sociales y como redactor de un portal de cómics.

Vanessa Pascual. Navarra. Panadera. 19 años. 38 días en la casa En el año 2000 la telerrealidad era tan ‘naif' que Vanesa se convirtió en la mala de su edición por soltar un inocente ‘jódete'. Realmente era ‘jo-de-te' con separación silábica y no llegó ni a decirlo porque era lo que quería decirle a Silvia si ella resultaba perdedora en el televoto. Era la benjamina de su edición -tenía 19 años- y antes de 'GH' trabajaba como panadera. En el concurso conoció a Nacho, con el que sigue tras 17 años y dos hijos después. Ha trabajado como interiorista, ha regentado una boutique y ahora trabaja en el Hospital de Gran Canaria.



Mónica Ruiz. Mallorca. Azafata de barco. 25 años. 14 días en la casa

Entró llena de ilusión como reserva tras el abandono de Silvia y salió entre lágrimas después de que Interviú publicase su pasado como prostituta. Una vez que pasó toda la vorágine del programa retomó su carrera como azafata de barco y consiguió que la revista le indemnizase por los terribles daños morales. Sigue viviendo en Palma de Mallorca alejada de la fama y los medios.



Marina Díez. Madrid. Teleoperadora. 23 Años. 52 días en la casa

Marina Díez fue de las más discretas tanto dentro como fuera de la casa. Entró siendo una teleoperadora recién casada. En la casa mantuvo una estrecha amistad con Vanessa y sobre todo con Jorge Berrocal con la que no tenía feeling, sino simbiosis (en palabras del propio concursante). Tras salir de la casa se divorció, se mudó a Benidorm y la crisis le dio fuerte: en 2012 acudía a '¡Qué tiempo tan feliz!' a contar que estaba en la ruina.



Íñigo González. Ceuta. Estudiante. 23 Años. 35 días en la casa

Entró como reserva pero se convirtió en uno de los concursantes más recordados del programa: su espíritu bonachón y su eterno polo verde y sus torpezas físicas marcaron sus 35 días en la casa. Ha estudiado filología, periodismo y ahora ejerce de profesor de Inglés y Lengua española. Comenta todos los realities en su cuenta de Twitter.

Mabel Garrido. Cuenca. Auxiliar de Enfermería. 34 años. 28 días en la casa

Tras la marcha de Mónica, entró en el programa Mabel, que encuadraba en un perfil muy familiar. Madre de familia numerosa y esposa abnegada, se ganó la fama de ‘Sor Mabel' y sus vídeos iban acompañados de las tonadillas de María Ostiz. Tras su paso por el programa se divorció, posó en Interviú y buscó a su madre biológica. Ahora vive en Cuenca y no quiere saber nada de los medios.



Koldo Sagastizábal. País Vasco. Estudiante. 21 años. 56 días en la casa

Continuamos con los reservas. Koldo casi se cuela en la final pero se quedó a las puertas. Era el intelecutal e intenso de la edición y aseguraba que tenía sueños ‘kafkianos' para desconcierto de sus compañeros. El joven guipuzcoano estudiaba Ciencias Políticas y tras su salida del concurso volvió al anonimato.

Iván Armesto. Asturias. Guía turístico. 35 años. 90 días en la casa

Asturiano buscavidas, aguantó como un jabato hasta el final del concurso del que salió como tercer finalista. Durante el concurso se coronó como ‘el Padrino' de la mafia y mantuvo una relación estrecha de amistad con Ismael Beiro que pervive hasta hoy. Tras su participación en el programa comenzó como tertuliano hasta que volvió a su tierra natal para montar una agencia de azafatas. El negocio comenzó a crecer y ahora cuenta con la agencia de figuración más importante de España.



Ania Iglesias. Valladolid. Modelo. 29 años. 90 días en la casa

La trayectoria de Ania en el programa fue in crescendo durante los 90 días del concurso. Entró como una modelo de tercera regional -desfilaba en centros comerciales con Eva Sannum- y salió convertida en una musa mediática. Supo aprovechar la oportunidad y ahora tiene una agencia de modelos, comunicación y eventos muy exitosa.



Ismael Beiro. Cádiz. Estudiante. 25 años. 90 días en la casa

‘El Pisha' se perfiló como el ganador del concurso desde el día que entró en el programa. Su gracejo gaditano y su atractivo surfero lo convirtieron en la estrella absoluta. Las revistas para adolescentes lo llevaban a su portada en sustitución de Leonardo DiCaprio o los Backstreet Boys. No se ha apeado de los medios desde su triunfo y ha sido tertuliano, participante de realities, actor y ahora ejerce de monologuista y es padre de una niña de dos meses llamada Aurora.