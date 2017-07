El escrache a Iglesias y Montero termina en un bocado tremendo de Inda a Palomera: "¡A mí no me da instrucciones ni Dios!"

A Pablo Iglesias e Irene Montero les gustaban mucho los escraches, pero solo hasta que se los hacen a ellos. Y eso fue lo que pasó este domingo 22 de julio de 2017, cuando un grupo de venezolanos coincidieron con los mandases de Podemos comiendo plácidamente en un restaurante, y comenzaron a espetarles que en la Venezuela chavista, esa que tanto defienden ellos, la gente se muere de hambre. Pablo Iglesias ahora cambia su opinión sobre los escraches: de afirmar que eran "jarabe democrático" a lloriquear porque el PP los alienta.

De modo que el asunto fue llevado a las tertulias televisivas del lunes 24 de julio de 2017, y en ‘El Programa del verano' de Telecinco se lió de lo lindo entre defensores y detractores del suceso venezolano tan desestabilizador en la actualidad.

Eduardo Inda y Javier Gállego por un lado, y Esther Palomera y Manuel Rico por el otro, a la gresca más brutal:

Eduardo Inda: Aquí han muerto ya en tres meses cien personas asesinadas por las fuerzas represoras de Maduro. No hay dictablandas, ¡todas son iguales! [...] El señor Iglesias les manda a los guardaespaldas para que le quiten a la chusmilla esa... Iglesias y Montero decían que esto era jarabe democrático, pues han tomado de su medicina. Ni la ha insultado ni le ha agredido, solo le ha dicho cómo piensan los venezolanos. ¡El escarchado escarchado!

Manuel Rico: La actitud de este señor es impresentable y maleducada, porque la culpa de que haya hambre en Venezuela no es de Iglesias. En Venezuela hay una crisis muy grave y hay gente que lo pasa mal, e Iglesias no tenía que haber montado un debate parlamentario ahí.

Javier Gállego: No le han insultado ni he visto actitudes violentas. Tú has calificado esto, y me imagino que habrás calificado peor los escraches que sí alimentaba Podemos... Lo habrás denunciado... Porque te creo una persona coherente.

Manuel Rico: Yo no soy el protagonista.

Esther Palomera: Yo no he escuchado a ningún dirigente de Podemos quejarse de esta situación. Este era un ciudadano maleducado, pero a los cargos políticos les va en el cargo esto y se tienen que aguantar. Lo que no me parece tan bien es que el PP promocione estos incidentes, cosa que ningún partido hizo cuando los escraches se los hacían al PP. [A Inda]

Eduardo Inda: Cuando se lo hicieron a Soraya y a otros dirigentes en sus casas, ¡los de Podemos lo justificaban!

Esther Palomera: Tú que eres tan valiente para denunciar todo, cuenta que el de casa de Soraya no salió en ningún medio porque lo prohibió. ¿Sabes dónde se hace eso? En Venezuela.

Eduardo Inda: ¡A mí no me da instrucciones ni Dios!