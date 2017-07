La confesión sexual más íntima de Risto Mejide

El vasco y el catalán se sometieron a un test de lo más picante en el que realizaron varias confidencias amorosas y sexuales. Sobera preguntó a su compañero qué es lo que más le gusta que le hagan en la cama:

Besos en el cuello,

respondió Mejide en un principio.

Te he mentido. Que me coman el cuello no es lo que más me gusta,

matizó con una sonrisa picarona provocando la sorpresa de todos, según recoge Ecoteuve.

Acto seguido, le preguntó lo que menos le gusta que haga su chica cuando están acostados:

¡Que mire Instagram!,

contestó enseguida Mejide sobre su novia, la influencer Laura Escanes.

El presentador, por su parte, preguntó a Sobera el lugar más extraño en el que ha hecho el amor:

En la cama,

bromeó el vasco, que cuestionó a su compañero si alguna vez había tenido que salir corriendo de la cama para esconderse en el armario o en otro sitio.

Siguiente pregunta, no voy a contestar,

sentenció Mejide dejando su respuesta a la imaginación de los espectadores.

En último lugar, Carlos Sobera confesó la mayor locura que ha hecho para conquistar a alguien:

En una ocasión, porque ella era un poco abertzale, acudí a una manifa en el 77 y los grises me dieron de hostias,

desveló.

Era un chaval de 17 años y los grises lo hacían muy bien. Taponaban por un lado y por otro y nos quedábamos en medio como cucarachas,

añadió.