Telemadrid despide a la periodista que cubría el área de Esperanza Aguirre: "Yo lo llamo purga ideológica"

"Es una absoluta purga". Así ve la periodista Marisa de la Cruz su despido de Telemadrid tras 25 años de servicio en la casa.

"Se me despide porque yo he cubierto el área de la Comunidad de Madrid bajo las etapas de Esperanza Aguirre e Ignacio González, que fue cuando se ejecutó el ERE", cuenta la afectada a Periodista Digital mediante conversación telefónica.

De la Cruz no tiene ninguna duda que el hecho de haber seguido de cerca la información política de la CAM bajo las presidencias de los antecesores a Cristina Cifuentes han acabado por señalarla, ya que los miembros más beligerantes del Comité de Empresa en la época de los recortes siempre la tildaron de 'aguirrista', motivo por el cual, según ellos, habría sobrevivido al ERE de 2012.

Fuentes oficiales de Telemadrid consultadas por este medio rechazan este argumento y se limitan a informar que el despido de la veterana periodista se debe a motivos disciplinarios.

Marisa de la Cruz era un rostro muy conocido en la televisión pública madrileña. Más de dos décadas en el canal realizando su labor como corresponsal política "y un expediente inmaculado" coronaban su dilatada trayectoria.

Durante el mencionado Expediente de Regulación de Empleo fueron despedidas más de 800 personas. El TSJM declararía posteriormente improcedente los despidos pero no obligaba a readmitir a los trabajadores pero sí a elevar la indemnización--Buruaga acusa a los sindicatos de Telemadrid de "mentir como bellacos" --.

Además, los miembros del Comité de Empresa sí tenían que ser readmitidos--Cristina Cifuentes decapita a directivos de la etapa de Aguirre en Telemadrid--.

Sus problemas, asegura a PD, comenzaron con la nueva etapa del canal. Esa que muchos se atreven a calificar como 'despolitizada'. La llegada de Alipio Gutierrez como director de informativos en febrero de 2016, ya bajo la presidencia de la popular Cristina Cifuentes, supuso el inicio de las hostilidades contra su persona--Jon Ariztimuño y Jaime García Treceño, los elegidos por José Pablo López para los informativos de Telemadrid--:

Ahí se me empieza a hacer acoso laboral: no se me da trabajo y se me humilla. Manifiesto mis protestas y a pesar de ser una veterana, se me da trabajo de becaria.

Denuncio mi situación a inspección de trabajo y argumento que estoy en una lista de represaliados que han dado los sindicatos a la empresa a cambio de 'paz sindical'.