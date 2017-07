[VÍDEO] Cabreo monumental de Pelayo con Natalia Ferviú tras el cambio

El resultado del cambio de Pelayo no ha convencido en absoluto a sus compañeras Cristina y Natalia. Las críticas no han gustado para nada al estilista, especialmente las de Ferviú, puesto que según Pelayo no ha parado de meterse con la persona y no ha reparado en el look final. La respuesta de Natalia a las réplicas de Pelayo ha sido un duro "¡A mí no me amenaces!", según recoge la web de Telecinco.--El gran enfado de Pelayo con Natalia Ferviú tras el cambio: "¡Me toca las narices!"--.